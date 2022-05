Politistii locali, reprezentanti ai Primariei, ADID si Retim - actiune voluntara de strangere a deseurilor din Timisoara - video

Politia Locala Timisoara a organizat, in cursul zilei de ieri, o actiune voluntara de igienizare a unor zone din oras, la care au participat efective de politisti locali aflati in timpul liber, reprezentanti ai Primnariei Municipiului Timisoara, ai ADID Timis si ai Retim. Cei aproximativ 30 de participanti au stabilit sa se intalneasca in zona Calea Sagului, fiind igienizata zona sensului giratoriu de la Leroy Merlin si strada Traian Vuia, fiind stransa cantitatea de aproximativ 12 mc de ... citeste toata stirea