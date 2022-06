Politistii raniti in timp ce transportau un urmarit national vor primi despagubiri uriase de la educatoarea care a provocat accidentul

Educatoarea din Resita care in urma cu sase ani a provocat din cauza neatentiei un accident rutier pe raza orasului Otelu Rosu, in care a fost implicata o masina de politie aflata in misiune, a primit o pedeapsa neprivativa de libertate si a fost obligata la plata unor importante sume de bani reprezentand daune morale.Curtea de Apel Timisoara a dat verdictul final in cazul accidentului petrecut in 21 aprilie 2016, la intrarea in Otelu Rosu dinspre Hateg. Trei politisti se deplasasera pe raza ... citeste toata stirea