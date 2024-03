Politistii si procurorii au destructurat o retea de traficanti de migranti. Erau adusi in tara cu barca, din Bulgaria si scosi din Romania in masini de marfa

Politistii si procurorii au destructurat o retea de persoane suspectate de trafic de migranti, formata din cetateni romani, bulgari, irakieni si bengalezi. Grup area aducea migrantii din Bulgaria, cu barca, si ii transporta spre vestul tarii in masini de marfa sau de teren, viata fiindu-le pusa permanent in pericol. Din Romania erau scosi in masini de marfa. Fiecare persoana transportata platea cel putin 4.000 de euro, scrie news.ro."La data de 12.03.2024, procurorii Directiei de Investigare ... citește toată știrea