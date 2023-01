Politistii timiseni atrag atentia asupra modului in care trebuie sa circulati in conditii de ploaie

Politistii le reamintesc soferilor ca este foarte important sa respecte regulile de circulatie si semnificatia indicatoarelor rutiere. Viteza trebuie adaptata la conditiile meteo, iar soferii trebuie sa se intereseze in prealabil de starea drumurilor pe care circula.Oamenii legii recomanda conducatorilor auto sa fie prudenti la volan, sa mareasca distanta in mers si sa nu se angajeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic, care ar putea duce la producerea accidentelor rutiere. Astfel, ... citeste toata stirea