Politistul din Giroc care a cerut mita, sustinand ca, prin intermediul a doi parlamentari, banii vor ajunge la un judecator din Bucuresti, trimis in judecata

Aurelian Gird. Foto: girocchisoda.roAurelian Gird, agent de politie in cadrul Postului de Politie Giro, care a cerut bani pentru a interveni intr-un proces privind proprietatea, sustinand ca, prin intermediul a doi parlamentari, suma va ajunge la un judecator din Bucuresti, a fost trimis in judecata de DNA.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Aurelian Gird, la data ... citeste toata stirea