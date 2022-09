Politistul local din Dumbravita care intocmea procese verbale de amenda false a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile

Magistratii de la Tribunalul Timis au dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile pe numele politistului local din comuna Dumbravita, judetul Timis care intocmea procese verbale de amenda false si in acest fel aduna bani la bugetul local al comunei.Politistul local Richard Melescanu, care intocmea procesele verbale de amenda si le semna, desi oamenii nu au incalcat legea, va fi cercetat sub control judiciar in urmatoarele 60 de zile, in urma unei decizii a judecatorilor de la ... citeste toata stirea