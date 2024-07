Politistul Valer Kovacs, audiat la IGPR, acuzat ca fost agent electoral pentru Diana Sosoaca

Politistul timisorean Valer Kovacs, de la Brigada Autostrazi, a fost audiat la IGPR, in cadrul anchetei disciplinare declansate de Politia Romana in urma asocierii sale cu Diana Sosoaca, in timpul campaniei electorale.Politiciana de la SOS a reactionat pe retelele de socializare, sustinand ca un politist ca Valer Kovacs, cel care i-a dat motocicleta de serviciu si casca pentru a realiza un videoclip de campanie, ar trebui sa fie ministru de Interne, nu anchetat abuziv de IGPR.Pana la ... citește toată știrea