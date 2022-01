Polonezii de la Kuchinox vor construi o fabrica in Timis

Producatorul polonez de articole sanitare Kuchinox are in plan deschiderea unei fabrici de profil in Romania, in judetul Timis. Proiectul este aproape de finalizare si asteapta ultimele aprobari din partea conducerii companiei."Kuchinox a cautat o locatie cat mai apropiata de pietele vestice. Proiectul este acum aproape de finalizare, un anunt fiind asteptat din Polonia in perioada urmatoare", au declarat pentru Profit.ro surse apropiate companiei.Kuchinox a fost infiintata in 1997, la Lodz, ... citeste toata stirea