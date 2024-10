Pompierii din Faget au comandant nou

Pe platoul Statiei de Pompieri Faget, marti, 1 octombrie, sublocotenentul Constantin-Eugen Popescu a preluat comanda detasamentului, in cadrul ceremoniei desfasurate in prezenta domnului inspector sef, gl. bg. ing. Lucian-Vasile Mihoc si a turelor de serviciu."Ii uram mult succes in aceasta noua etapa a carierei sale! Suntem siguri ca va conduce cu ... citește toată știrea