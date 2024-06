Pompierii s-au mobilizat pentru salvarea unui tanar care a fost la scaldat in raul Barzava si nu a mai fost gasit de prietenii cu care era

Pompierii s-au mobilizat, duminica seara, pentru a salva viata unui tanar care a fost la scaldat in raul Barzava, in apropiere de localitatea Sangeorge, judetul Timis, alaturi de alti trei prieteni. Cei trei intrasera in apa si cand au iesit nu si-au mai gasit prietenul."Astazi, 09.06.2024, in jurul orei 17:30, am fost solicitati sa intervenim pentru cautarea-salvarea unei persoane posibil inecate in raul Barzava, in localitatea Sangeorge. Au fost alertate Detasamentele ... citește toată știrea