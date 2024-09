Post fara negociere politica! Profilul viitorului city manager al Lugojului

Calin Dobra, primarul Lugojului care isi va intra in atributii de luna viitoare, spune ca in principiu este de acord cu pastrarea postului de city manager.Acesta va fi acordat unui specialist, unui tehnocrat, care se va ocupa exclusiv de proiectele Lugojului."Dupa preluarea mandatului, voi anunta oficial o decizie. Eu cred ca este un post destul de important in schema administrativa a orasului, dar nu este un post care sa fie acordat printr-o negociere, sa-i zicem asa, politica. City ... citește toată știrea