Posta noua la Dudestii Noi! Primaria a renovat-o in cele mai mici detalii

Primaria Dudestii Noi din judetul Timis a renovat posta din localitate in cele mai mici detalii, si-a deschis portile pentru publicul din comuna."Conditiile de lucru trebuie sa fie dintre cele mai bune pentru un grad sporit de eficienta. Cu greu, dar am reusit sa aducem ghiseul de posta din Dudestii Noi la stadiul din imagini. Intre noi si ei, cele doua institutii ale statului, nu a existat o buna colaborare, intrucat ne-am lovit de piedici birocratice. Insa, din fericire, am reusit. Cu ... citește toată știrea