Pot opri focul in zone fara apa. Sase containere de stins incendii au intrat in dotarea ISU Timis. Investitie de 1,5 milioane lei

TIMISOARA. Consiliul Judetean Timis a cumparat cu 1,5 milioane lei sase containere pentru stingerea incendiilor din zonele fara acces la apa. Acestea au intrat in dotarea ISU Timis.De acum, interventiile in cazul incendiilor in locatii fara retele de apa nu vor mai fi o problema pentru ISU Timis.Consiliul Judetean Timis a cumparat sase containere de stins incendii, fiecare avand o capacitate de 7000 de litri, care vor fi distribuite catre subunitatile din judet, rezolvand astfel o problema a ... citeste toata stirea