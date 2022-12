Poveste de Craciun: Decolare cu bucluc. Fragment din Almanahul Agenda

- Nu merge, Mosule, nu merge!- Ce nu merge, elfule?- Sania... mosule!- Pai, ce are?- Uite, vreau sa-i fac testul de plecare si nu porneste. Mai sunt cateva zile, cateva zile pana cand ducem cadouri copiilor. Si nu porneste...- Pai, ce are?- Ce nu... are, Mosule?- Offf, ca ma zapacesti. Ei bine, da. Ce nu are?- Nu are zapada, Mosule! Nu are zapada pentru a aluneca, pentru a lua viteza si a decola. Nu e si pace. Nu. Nu, deci nu e. Uite... iarba-i verde, zici ca-i primavara. E ... citeste toata stirea