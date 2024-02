Poveste de pe strada Clabucet. Au demolat 38 de garaje, au facut 44 de locuri de parcare, au promis 80

Povestea garajelor de pe strada Clabucet este una lunga si sinuoasa, bazandu-se pe un proiect inceput de consilierul local Roxana Iliescu in martie 2022. Dupa multa tevatura si amanari, Primaria Timisoara a anuntat ca in locul celor 38 de garaje care existau in zona, locuitorii din zona Clabucet "beneficiaza de o parcare cu 50 de locuri si totodata de mai mult spatiu verde si de agrement. Primaria Timisoara a amenajat o parcare moderna cu dale de beton pentru inierbare, cu zona pentru pubele si ... citește toată știrea