Poveste din pandemie: medicul Virgil Musta, achitat definitiv in dosarul DNA de instigare la abuz in serviciu

"Deoarece au aparut in spatiul public informatii inexacte legate de dosarul meu instrumentat de DNA Bucuresti, consider ca este de datoria mea sa va informez exact care au fost acuzatiile ce mi s-au adus si care este adevarul, fiind achitat definitiv in Instanta. In rechizitoriu DNA m-a acuzat ca am instigat la abuz in serviciu pe: 1. 3 asistente din ambulatorul Spitalului V. Babes, deoarece ca sef de sectie ( desi nu erau pe sectia mea) le-am determinat (am instigat), sa-si incalce atributiile ... citește toată știrea