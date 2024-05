"Povesti din vecini" in Ciarda Rosie si Bucovina

In cadrul programului "Indrazneste!/Dare!" - Timisoara, Capitala Europeana a Culturii, programul EX-CENTRICA, dedicat organizarii de activitati culturale in cartiere, continua. Scopul este mentinerea unei legaturi intre centru si periferie, pentru a genera o dinamica naturala, o "migrare" in ambele sensuri, dinspre centru spre margine si invers, a elementelor culturale specifice fiecarei zone in parte.Astfel, in 11 si 12 mai, Casa de Cultura a Municipiului Timisoara ii invita pe timisorenii ... citește toată știrea