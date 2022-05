Povesti, sport, jocuri si tamburasi in Parcul Copiilor din Timisoara, de 1 Iunie

Casa de Cultura a Timisoarei organizeaza de 1 iunie, Ziua Internationala a Copiilor, evenimentul "Ciresar", care aduce mai multe activitatii specifice in Parcul Copiilor. Vor fi jocuri, activitati sportive si povesti, inca de dimineata, de la ora 10.00, pana seara, la 20.00. Vor fi si oaspeti de seama din orasul infratit, capitala europeana a culturii in acest an, Novi Sad. Mai exact, reprezentanti ai Scolii de tamburasi "Sava Vukosavljev", din cadrul Centrului de Cultura a Tamburasilor al ... citeste toata stirea