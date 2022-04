Prapad in padurile din Banat: 254,779 mc de arbori taiati ilegal. Amenzi de 146.500 lei

Garda Forestiera Timisoara a realizat inca o serie de controale, in aceasta luna, in padurile din judetele Caras-Severin, Hunedoara si Timis si a aplicat zeci de amenzi, ca de obicei.GF Timisoara a explicat: "In urma acestor verificari au rezultat urmatoarele: 59 sanctiuni contraventionale cu valoare totala de 146.500 lei; a fost confiscat un volum total de 160 mc material lemnos cu valoare de peste 183.000 lei; au fost identificate taieri ilegale de arbori cu un volum total de 254,779 mc, ... citeste toata stirea