Prapad in padurile din Banat! Garda Forestiera a dat amenzi in valoare de 377.000 lei

In perioada iunie-septembrie 2022, inspectorii Garzii Forestiere Timisoara au realizat actiuni de control pentru respectarea regimului silvic in fondul forestier national, din zona Banatului.S-a acordat o atentie deosebita parchetelor aflate in exploatare, a circulatiei materialului lemnos, urmaririi gestionare a masei lemnoase si modului in care sunt inregistrate si urmarite stocurile agentilor economici care desfasoara activitati de exploatare si/sau prelucrare.Aceste actiuni s-au ... citeste toata stirea