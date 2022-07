Prefectul a decis! Primarul Lugojului, Claudiu Buciu, a ramas temporar fara mandat

Prefectul de Timis a semnat ordinul de incheiere a mandatului primarului de Lugoj, Claudiu Buciu.Motivul este legat de faptul ca seful administratiei locale si-ar fi schimbat domiciliul din Romania in Germania, pentru o luna si jumatate, in cursul anului 2022."Instituitia Prefectului a fost sesizata, in baza unor dovezi, din care reiese ca domnul primar al municipiului Lugoj, Alexandru Claudiu Buciu, si-a schimbat domiciliul din Romania in Germania timp de aproximativ o luna si jumatate, in ... citeste toata stirea