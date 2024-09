Prefectul de Timis, despre iluminatul bisericii din Balcescu

Mihai Ritivoiu, prefectul judetului Timis, a comentat pe pagina sa de socializare anuntul Primariei Timisoara cu privire la reluarea iluminatului bisericii romano-catolice din Piata Balcescu."Sunt sapte ani de cand tot atrag atentia ca biserica din Balcescu nu are iluminatul corespunzator. In conditiile in care lucrarea initiala s-a facut nu chiar atat de demult, in 2010. Pe bani grei, ... citește toată știrea