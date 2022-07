Prefectul de Timis l-a destituit pe primarul de Lugoj Claudiu Buciu. Mihai Ritivoiu: Am semnat ordinul de incetare a mandatului

TIMISOARA. Anunt al prefectului de Timis Mihai Ritivoiu, vineri. Acesta a semnat ordinul de incetare a mandatului primarului PNL de Lugoj Claudiu Buciu.Edilul si-a mutat domiciliul in Germania, unde are familia, si nu mai locuieste in Lugoj, asa cum cere legea."Prefectura a fost sesizata in baza unor dovezi din care reiese ca dl primar de Lugoj si-a schimbat domiciliul din Romania in Germania de aproximativ o luna si jumatate. Codul administrativ e foarte clar. Nu imi ramane decat sa inchei ... citeste toata stirea