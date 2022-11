Prefectul de Timis schimba locul de depunere a coroanelor din 1 Decembrie, din Parcul Scudier (fost Stalin) la Monumentul Eroilor Revolutiei

Depunerea coroanelor cu ocazia zilei de 1 Decembrie nu va mai avea loc in acest an la Monumentul Ostasului Roman, din Parcul Scudier, ci la Monumentul Eroilor Revolutiei, a decis prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu. Acesta spune ca parcul din zona centrala a Timisoarei arata soldati sovietici si ca s-a numit odata parcul Stalin, plus ca in Ucraina e acum razboi, ca urmare a unei agresiuni, spune prefectul fara a vorbi despre numele agresorului."Am decis sa schimb locul ceremoniei militare cu ... citeste toata stirea