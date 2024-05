Prefectul de Timis trebuie sa respecte legea!

Presedintele filialei Timis a Partidului Forta Dreptei, Claudiu Chira, a inaintat o sesizare catre prefectul Judetului Timis, Mihai Ritivoiu, solicitand emiterea de urgenta, in baza codului administrativ, a Ordinului Prefectului de incetare de drept a mandatului de primar a domnului Pavel Teodor, primarul orasului Recas.Sesizarea are ca fundament ramanerea definitiva a Sentintei civile nr.13045/26.04.2024 pronuntata de catre Judecatoria Timisoara in dosarul nr.15439/325/2024 si a Deciziei ... citește toată știrea