Prefectul Mihai Ritivoiu cere Garzii de Mediu si Directiei Agricole sa inceapa controalele in parcurile pline de balarii din Timisoara. S-a implinit termenul dat primariei sa taie iarba

TIMISOARA. S-a scurs termenul de o luna data de prefectul Mihai Ritivoiu Primariei Timisoara pentru a curata iarba crescuta in parcuri. Acum, reprezentantul Guvernului in teritoriu a dispus inceperea primelor controale."Prefectul nu ar trebui sa se ocupe de taierea ierbii din parcuri. Avem suficient de lucru la Prefectura, de la investitori straini pana la fond funciar si migratie.La inceputul lunii mai, am dat termen o luna de zile Primariei Timisoara pentru taierea vegetatiei din parcuri. ... citeste toata stirea