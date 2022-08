Prefectul Mihai Ritivoiu vrea ca persoanele care tulbura linistea publica sa nu mai scape cu numai 100 sau 250 de lei amenda

Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, doreste o schimbare in privinta modului in care se aplica amenzile. Mai precis, social-democratul vrea ca persoanele amendate sa nu mai scape doar cu jumatate din minimumul amenzii, cand o platesc in primele 15 zile. Acesta da exemplul celor care deranjeaza linistea publica: platesc 100 de lei la prima amenda si 250 de lei la urmatoarele."Alerta mare in trafic, zeci de sesizari pentru tulburarea linistii publice, chefuri cu lautari, muzica data la ... citeste toata stirea