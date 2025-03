Pregatiri pentru Targul de Pasti. Programul complet

Timisoara se pregateste sa intampine primavara cu evenimente deosebite, la Targul de Pasti, care se va desfasura in perioada 23 martie - 23 aprilie 2025.Ne asteapta, in Piata Libertatii, 16 truckuri si 32 de casute cu produse alimentare si nealimentare, dar si elemente de divertisment care aduc multa bucurie, tuturor varstelor: carusele, eurojumper, fotobooth si trenuletul Iepurasului, a carui gara se afla in Piata Unirii.Deschiderea Targului va avea loc duminica, 23 martie, la ora 18:00, ... citește toată știrea