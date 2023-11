Consiliul Local al Municipiului Lugoj a aprobat, in ultima sedinta extraordinara, un perimetru pentru demararea lucrarilor.In cursul lunii martie 2023, intre Ministerul Sanatatii, in calitate de coordonator de reforme si investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, si Municipiul Lugoj, in calitate de beneficiar, a fost semnat contractul de finantare pentru noul spital.Avand in vedere acest contract, precum si hotararea de consiliu nr. 137 din 31 mai 2023, in baza caruia s-a ... citeste toata stirea