Pregatiti de canicula! La Lugoj se deschid puncte de prim ajutor

Avand in vedere faptul ca pentru perioada urmatoare se anunta temperaturi ridicate, prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, a convocat zilele trecute o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru identificarea masurilor ce pot fi luate in pentru perioada caniculara.In acest sens, autoritatilor locale li s-a pus in vedere sa se pregateasca sa asigure protectia populatiei, iar la nivelul municipiilor Lugoj si Timisoara au fost stabilite locatiile in care vor fi deschise ... citeste toata stirea