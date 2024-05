"PreHistoria", festival de arheologie experimentala

Muzeul National al Banatului are placerea organizeaza evenimentul "PreHistoria", un festival de arheologie experimentala ce va avea loc la Punctul Muzeal Parta (comuna Parta nr. 206A), in zilele de 25 si 26 mai. Acest eveniment de exceptie, organizat cu sprijinul Consiliului Judetean Timis si al Primariei comunei Parta, aduce in prim-plan o (pre)istorie vie, oferind publicului o experienta captivanta prin diverse activitati si ateliere mestesugaresti.Festivalul "PreHistoria" este mai mult ... citește toată știrea