Premiera chirurgicala la Spitalul "Victor Babes" Timisoara. Timectomie pe cale minim invaziva

Interventia s-a realizat in cadrul Sectiei de Chirurgie Toracica a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara. Pacienta, o femeie in varsta de 50 de ani, suferea de Miastenia Gravis, o boala rara, cu o incidenta a cazurilor de unul la 10.000 de persoane. Cunoscuta si sub numele de slabiciune musculara severa, boala este una cronica, progresiva, care afecteaza puternic calitatea vietii. Printre simptomele experimentate de pacienta s-au numarat dureri oculare, ... citește toată știrea