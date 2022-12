Premiera filmului "Phoenix. Har/Jar": Un film despre oameni, nu despre muzica

Televiziunea Romana marcheaza implinirea a 60 de ani de cand s-au pus bazele trupei ce avea sa se numeasca Phoenix si sa scrie istorie in muzica romaneasca, devenind un reper cultural important pentru generatii intregi."Phoenix. Har/Jar" reuneste membrii formatiei din perioada de dinaintea plecarii din 1977 si puncteaza in cele 104 minute ale filmului momentele importante din cronologia tumultuoasa a trupei, de la primele aparitii din 1962 sub numele de "Sfintii", pana in prezent, povestind, ... citeste toata stirea