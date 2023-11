Sfarsit de saptamana unic pentru Asociatia Club Sportiv Floreta Timisoara, care vineri, 10 noiembrie 2023, lanseaza in exclusivitate primul curs de scrima din Romania destinat persoanelor cu dizabilitati locomotorii, promovand incluziunea in acest sport cu multe avantaje care contribuie la dezvoltarea fizica si psihica a persoanelor.Cursul se adreseaza atat copiilor, cat si adultilor si se va desfasura in Timisoara, sub coordonarea antrenorilor ACS Floreta, fiind sustinut de Ana Maria Branza, ... citeste toata stirea