Premiera, la liceul din Giroc Timis

"Sa citesti cate 10 minute in fiecare ora de limba romana? Si nu o carte care "trebuie", ci una pe care eu mi-am dorit-o cu adevarat? Mi s-a parut cea mai faina experienta!", spune Mihai, clasa a X-a."Mi-a placut foarte mult acest proiect! Sincer! De ce? Am citit o carte pe care eu am ales-o, am impartasit colegilor impresii despre ea si, in plus, am descoperit la ei o multime de alte carti care mi se par interesante si pe care vreau sa le citesc si eu", este de parere Andrei, clasa a VIII-a. ... citeste toata stirea