Premiera! La Universitatea Politehnica Timisoara si-au inceput activitatea primele grupe de excelenta

E binecunoscut faptul ca elevii pasionati de programare si de zona IT in general se indreapta spre Universitatea Politehnica Timisoara, mai ales ca institutia a incurajat si sustinut mereu performanta.Odata cu debutul celui de-al doilea semestru al actualului an de invatamant, UPT vine cu o noua premiera - formarea unor grupe de excelenta, care sa valorifice la maxim potentialul studentilor si din randul carora sa fie, eventual, selectati viitorii profesori sau specialisti de inalta ... citeste toata stirea