Premiera medicala. Operatie hibrida realizata de o echipa de chirurgi din Bucuresti si Timisoara la Spitalul Victor Babes

TIMISOARA. Prima interventie chirurgicala in care s-a folosit o metoda hibrida, care a combinat chirurgia video asistata, efectuata cu ajutorul unui toracoscop, cu chirurgia clasica, toracotomia conventionala, a fost realizata la Timisoara, la Centrul de Chirurgie Toracica de la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes."A fost o tumora de lob inferior drept, fara alte evenimente oncologice premergatoare. Am facut o interventie hibrida, in sensul in care curatarea ... citeste toata stirea