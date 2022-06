Premiera ! Muzeul Banatului si CJT organizeaza Simpozionul National de Numismatica, la Timisoara

Muzeul National al Banatului, in colaborare cu Societatea Numismatica Romana si cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, organizeaza intre 8 si 10 iunie 2022, in premiera pentru Timisoara "Al XXXVII-lea Simpozion National de Numismatica".Cei mai prestigiosi numismati din tara, dar si din strainatate participa la aceasta editie a manifestarii.In ultimele decenii, incepand din 1984, anual Societatea Numismatica Romana (cea mai importanta organizatie de numismatica din Romania - infiintata in ... citeste toata stirea