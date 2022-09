Premiera pe tara! Monopostul electric Formula E de ultima generatie - prezentat la Timisoara

Premiera in Romania: Monopostul de Formula E al echipei Mahindra Racing, condus de celebrul pilot Nick Heidfeld va fi prezentat la Timisoara in cadrul unui eveniment organizat de ZF Group si Universitatea Politehnica Timisoara UPT.ZF Group si Universitatea Politehnica Timisoara organizeaza in 24 septembrie 2022 evenimentul The Drive to Win, in cadrul caruia vor prezenta, in premiera in Romania, un monopost electric Formula E, dezvoltat cu tehnologie ZF de ultima generatie - monopostul echipei ... citeste toata stirea