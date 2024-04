Premierul Ciolacu, la Timisoara: "Judetul Timis merita si are dreptul sa aiba parte de investitii guvernamentale mari, pe masura contributiei la sale PIB"

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la Timisoara, ca judetul Timis merita si are dreptul sa aiba parte de investitii guvernamentale mari, pe masura contributiei la sale PIB-ul national. Seful Executivului a anuntat demararea in sedinta a procedurilor pentru Institutul Regional de Oncologie si constructia noului stadion de fotbal. Premierul a mai spus ca tot in sedinta vor aproba deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei cu Ungaria, la Beba Veche."Am vrut sa facem aceasta sedinta ... citește toată știrea