Premii internationale pentru elevii Scolii Gimnaziale Gavojdia

Cu toate ca functioneaza in mediul rural, Scoala Gimnaziala din Gavojdia este o unitate de invatamant bine dotata, care se bucura de tot sprijinul comunitatii locale si in special al primariei comunei.Datorita faptului ca are un cabinet de informatica bine inzestrat cu laptop-uri, iar fiecare elev a primit cate o tableta, printr-un program guvernamental, dar si implicarii unor cadre didactice in dezvoltarea colaborarii cu profesori si elevi din tara si din strainatate, in cadrul unor programe ... citeste toata stirea