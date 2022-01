Premii pentru elevii de la Hasdeu la concursul Public Speaking

Elevii de la Hasdeu au obtinut numeroase premii la faza judeteana a concursului "The National Public Speaking Competition", organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Timis.La competitia desfasurata in ianuarie 2022, la categoria 12-15 ani, elevul Bogdan Ivanciu-Stroia, din clasa a VII-a A, a obtinut premiul al II-lea cu discursul "We should be our own heroes!". La aceiasi categorie, Ana-Maria Savu, din clasa a IX-a A, a obtinut premiul III cu discursul "We expect too much from our heroes", ... citeste toata stirea