Premiile Beta 2024! Au fost deschise inscrierile pentru Premiile Beta 2024 Timisoara pentru Romania, Ungaria si Serbia.Premiile Beta sustin si promoveaza arhitectura de calitate, fiind concepute ca o interfata de relationare atat in cadrul profesiei, cat si intre profesie si mediul socio-cultural in care aceasta activeaza.Dupa 10 ani, Premiile Beta au crescut si au ajuns sa aiba un impact dincolo de orasul in care au fost initiate, asa ca ne-am gandit ca este o ocazie excelenta pentru a-i ... citește toată știrea