Premiul John Scott: cea mai buna lucrare de licenta in domeniul ingineriei structurale de la Facultatea de Constructii a UPT, recompensata cu 1.500 GPB

Facultatea de Constructii a Universitatii Politehnica Timisoara a continuat si in acest an traditia de a premia cea mai buna lucrare de licenta in domeniul ingineriei structurale in cadrul competitii "The John Scott Travelling Award". Competitia reuneste candidatii selectati la nivelul comisiilor de licenta pentru programele de studii CCIA, ICE, ICG, premiul, in valoare de 1.500 de lire sterline, fiind acordat de Fundatia "The John Scott Memorial Trust", avand sediul in Edinburgh, UK.Conform ... citește toată știrea