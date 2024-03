Preotii din Mitropolia Banatului se implica in lupta impotriva traficului de persoane

In luna martie 2024, se implineste un an de la debutul unei noi colaborari intre International Orthodox Christian Charities (IOCC) si Federatia Filantropia din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane, cu filiala si in Mitropolia Banatului, in parteneriat cu Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane.La sediul Centrului Social al parohiei Fabric Vest din Timisoara, a avut loc o intalnire de lucru cu preoti si voluntari pentru dezbateri pe tema traficului de persoane, provocari si solutii.Au ... citește toată știrea