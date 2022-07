Preotii din Timis vor binecuvanta holdele si se vor ruga pentru ploaie

In contextul foarte ingrijorator, creat de seceta care afecteaza masiv agricultura si alte domenii de activitate, Patriarhia Romana adreseaza un indemn catre toate eparhiile, pe teritoriile carora lipsa ploilor continua sa oficieze rugaciunile care se rostesc staruitor "la vreme de seceta".Aceste rugaciuni speciale se citesc in biserici sau pe camp, pentru ca Dumnezeu sa trimita ploaie linistita, spre buna rodire a pamantului."Este, asadar, absolut necesar ca in asemenea imprejurari sa ... citeste toata stirea