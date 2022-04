Presedintele AUR, George Simion, va veni la Timisoara pentru un turneu de fotbal caritabil

Alianta pentru Unirea Romanilor filiala Timis se alatura lui Matei Hromei in lupta cu o conditie rara numita Lisencefalie (afectiune care implica grave probleme neurologice si motorii). Astfel, in data de 30 aprilie incepand cu ora 9, la Arena Viola din Timisoara, se va desfasura un turneu de fotbal la care vor participa filiale AUR din toata tara, alaturi de presedintele George Simion."Le multumesc tuturor celor care au aratat bunavointa de a se implica in acest turneu de fotbal dedicat lui ... citeste toata stirea