Presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis, doamna Florica CHIRIEsA, a participat in seara zilei de 2 noiembrie la cea de-a 30-a editie aniversara a Topului National al Firmelor pentru anul 2022, desfasurata sub genericul "Economia merge inainte".Pentru a doua oara consecutiv, singurul presedinte femeie din sistemul cameral romanesc a fost invitata pe scena pentru a inmana doua premii speciale din cele 8 acordate: ROMCARBON S.A. - Premiul de Excelenta in Afaceri "Cel mai ... citeste toata stirea