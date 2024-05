Presedintele PNL Nicolae Ciuca, vizita la fabrica B. Braun din Sanandrei

Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, despre fabrica B. Braun din comuna Sanandrei, judetul Timis, dupa ce a facut o vizita acolo, ca fabrica este construita in timpul guvernarii liberale si este rezultatul unei investitii totale de peste 120 milioane euro. "Industria farmaceutica romaneasca are un viitor", a spus liderul liberalilor, scrie news.ro."Industria farmaceutica romaneasca are un viitor. Am vazut asta la fabrica B. Braun de langa Timisoara, pe care am vizitat-o in aceasta ... citește toată știrea