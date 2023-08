PNL nu si-a schimbat optiunea de a desfiinta pensiile speciale, dar sustine in continuare ca acest lucru trebuie facut cu respectarea stricta a legalitatii. "Nu putem desfiinta o nedreptate cu o alta nedreptate. Trebuie sa facem toate demersurile necesare pentru a sta in limitele legalitatii respectand in acelasi timp deciziile CCR, dar si cererile Comisiei Europene", spune presedintele PNL Timis, Alin Nica.Prin vocea reprezentantilor sai, PNL a sustinut declaratiile referitoare la acest ... citeste toata stirea